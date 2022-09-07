Культурные площадки столицы подготовили ко Дню Москвы более 420 мероприятий

Столичные библиотеки, музеи, парки, школы искусств и кинотеатры сети «Москино» подготовили культурную программу в честь 875-летия Москвы. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, мероприятия пройдут по всему городу с 9 по 12 сентября. С расписанием можно ознакомиться на портале «Мосразвития» и сайтах учреждений. Для участия в некоторых событиях необходимо заранее зарегистрироваться.

«Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили. В общей сложности культурные площадки запланировали больше 420 мероприятий. Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице», — сказала Наталья Сергунина.

В библиотеке № 98 (Зеленый проспект, дом 87, корпус 1) 9 сентября пройдут выставки иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященные Москве, а также познавательная литературно-историческая викторина о столичных улицах и переулках.

Библиотека-читальня имени Александра Пушкина (Спартаковская улица, дом 9, строение 3) 10 сентября приглашает пройтись по местам, связанным с историей Немецкой слободы времен юности Петра I. Центральная городская молодежная библиотека имени Михаила Светлова (улица Большая Садовая, дом 1) организует экскурсию по следам героев романа «Мастер и Маргарита» и прогулку по Патриаршим прудам, посвященную известным зданиям архитектора Федора Шехтеля.

Центральная детская библиотека № 104 (улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2) 10 сентября проведет для детей и взрослых литературную викторину на знание истории Москвы, творческий мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров ко Дню города, подвижные игры, семейные турниры по настольным играм и собиранию пазлов. А в Библиотеке № 4 имени Екатерины Фурцевой (Фрунзенская набережная, дом 50) состоится урок по созданию кокошника и выставка дизайнерских головных уборов.

Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2) 10 сентября проведет «Москвоведческий марафон». В его рамках запланировано пять пешеходных экскурсий, на которых можно познакомиться с историко-архитектурным наследием разных районов столицы.

В Библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова (улица Сущевская, д. 14) и Библиотеке №8 имени Антона Чехова (Страстной бульвар, д. 6, стр. 2) — 11 сентября пройдут концерты классической музыки. Выступления танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов также запланировали детские творческие школы Москвы.