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3 часа назад

Москвичам рассказали, как оформить бесплатные билеты на парад судов в честь Дня города

Москва24иещё 2

Жители столицы смогут принять участие в параде судов по Москве-реке, который состоятся 10 сентября в честь Дня города. Оформить бесплатный билет можно на сайте "Суда сюда!", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Как оформить бесплатные билеты на парад судов 10 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Речной транспорт пользуется большой популярностью в городе, поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы будем и дальше его развивать. Бесплатные билеты на парад можно получить на сайте "Суда сюда!" от "СберТройки", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

Уточняется, что бесплатный билет можно оформить с помощью промокода sudasuda. Всего доступно 1,6 тысячи билетов.

Для формирования колонны посадка участников начнется за полтора часа до старта. В параде судов примут участие 40 речных теплоходов разных моделей. Старт запланирован на 10:00 у Новоспасского моста.

Ранее стало известно, что с 9 по 12 сентября по случаю празднования Дня города в Москве состоятся более 420 культурных мероприятий, которые пройдут в библиотеках, парках, школах искусств и кинотеатрах. Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и ее знаменитым жителям.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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