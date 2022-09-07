Как оформить бесплатные билеты на парад судов 10 сентября

Жители столицы смогут принять участие в параде судов по Москве-реке, который состоятся 10 сентября в честь Дня города. Оформить бесплатный билет можно на сайте "Суда сюда!", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

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"Речной транспорт пользуется большой популярностью в городе, поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы будем и дальше его развивать. Бесплатные билеты на парад можно получить на сайте "Суда сюда!" от "СберТройки", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

Уточняется, что бесплатный билет можно оформить с помощью промокода sudasuda. Всего доступно 1,6 тысячи билетов.

Для формирования колонны посадка участников начнется за полтора часа до старта. В параде судов примут участие 40 речных теплоходов разных моделей. Старт запланирован на 10:00 у Новоспасского моста.