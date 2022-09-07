Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» пройдет 16-18 сентября

Первый фестиваль искусств "Горький в Парке Горького", посвященный жизни и творчеству писателя, поэта и драматурга Максима Горького, пройдет с 16 по 18 сентября в Москве. Программа включает более 70 различных мероприятий, в том числе концерты, премьеры спектаклей, выставки, лекции и кинопоказы, сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

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"Фестиваль познакомит гостей с миром Максима Горького - яркого автора и удивительного человека, который побывал во множестве стран, был вегетарианцем, обожал шахматы, разбирался в цветах и делился своими любимыми сортами с Бетти Глан - директором Центрального парка культуры и отдыха, который впоследствии стал носить имя писателя. Мы предлагаем через искусство познакомиться с самыми разными гранями личности Горького", - привели в пресс-службе слова арт-директора фестиваля народного артиста РФ Евгения Миронова.

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Фестиваль откроет 16 сентября концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой и Василия Ладюка. Таким образом, как говорят в пресс-службе, гости отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького. А на закрытии фестиваля 18 сентября посетители смогут познакомиться с любимыми музыкальным произведениям писателя на премьере концерта с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк, ансамбля "Комонь" и оркестра "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Режиссером концерта станет Марина Брусникина.

Старшеклассников ждут на спектакле-променаде "Изергиль" номинанта "Золотой маски" Радиона Букаева. "Спектакль предлагает три истории, написанные Максимом Горьким почти 130 лет назад и актуальные до сих пор. Зрители отправятся в путешествие по парку, будут активно участвовать вместе с актерами в действии и в конце попробуют сделать свой выбор", - рассказали организаторы. Постановка создана специально для фестиваля. Участников встретят в парке у памятника писателю 17 сентября в 13:00, 15:00, 17:00 и 20:00, а также 18 сентября в 13:00, 15:00 и 17:00.

В рамках музыкального проекта "Горький в музыке" обещают представить новое прочтение стихов Горького. Также готовятся показы режиссерской лаборатории Павла Руднева, театрализованное дефиле по этапам жизни Горького от художника по костюмам и лауреата "Золотой маски" Виктории Севрюковой и режиссера Константина Муханова. Кроме того, состоятся показы фильмов по произведениям писателя. Образовательная программа пройдет в лектории Арки Главного входа, а Зеленой школе в Музеоне детей и подростков приглашают на мастер-классы от Киностудии им. Горького. Желающие смогут поучаствовать в тотальном диктанте на площадке "Москино Музеон".

Все это время на аллеях Парка Горького будет работать шахматный клуб, пройдут выставки Театрального музея имени А. А. Бахрушина и казанского Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Также будут представлены спектакли региональных театров, музыкальная программа на танцплощадках, игра в городки, VR-экскурсии.

Не только школьная программа

Как отмечает директор Парка Горького Елена Лупина, произведения Горького многие помнят только по школьной программе. "Мы решили создать фестиваль, посвященный личности выдающегося русского писателя, и познакомить гостей Парка Горького с его творчеством через мероприятия самых разных форматов, интересных широкой аудитории - от поклонников классического и современного театра до любителей моды и музыки XX века", - привели высказывания Лупиной в пресс-службе.