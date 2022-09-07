Москвичи выбрали лучшие места для прогулок и досуга

Подведены итоги проекта «Лето активного гражданина». За пару месяцев собрано свыше 2 500 000 мнений столичных жителей. Они выбрали любимые мосты и набережные, наиболее интересные смотровые площадки, музеи и др.

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Паркам и местам для прогулок, набравшим наибольшую популярность, был посвящен целый ряд голосований, в каждом из которых поучаствовало примерно 200 000 человек.

Лучшим местом для велосипедных прогулок выбрана ВДНХ (двадцать два процента). На 2-й строчке рейтинга расположился музей-заповедник «Коломенское» (четырнадцать процентов), на 3-й — «Сокольники» (двенадцать процентов).

Что касается лучших парков и мест для прогулок, лидирует тоже ВДНХ (двадцать шесть процентов). 2-я строчка рейтинга досталась Парку Горького (двадцать четыре процента), 3-я — «Сокольникам» (шестнадцать процентов).