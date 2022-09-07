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12 минут назад

Москвичам пообещали холодный ветер с дождем

Мослента

Холодный порывистый ветер с дождем пообещала москвичам в среду, 7 сентября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. В разговоре с РИА Новости синоптик уточнила, что температура воздуха в столице в этот день не поднимется выше 12 градусов тепла.

Москвичам пообещали холодный ветер с дождем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений», — рассказала она.

Метеоролог добавила, что порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова раскрыла срок наступления бабьего лета в столице.

Новости Москвы,Погода,Елена Волосюк,Татьяна Позднякова,
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