Москвичам пообещали холодный ветер с дождем

Холодный порывистый ветер с дождем пообещала москвичам в среду, 7 сентября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. В разговоре с РИА Новости синоптик уточнила, что температура воздуха в столице в этот день не поднимется выше 12 градусов тепла.