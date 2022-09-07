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8 часов назад

Ремонт дома в стиле модерн в Хамовниках завершат в ноябре

РИА Недвижимостьиещё 2

Ремонт дома, возведенного в 1915 году в стиле модерн в московском районе Хамовники, завершат в ноябре текущего года, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Ремонт дома в стиле модерн в Хамовниках завершат в ноябре
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

В сообщении указывается, что дом 2, строение 2 в 4-м Ростовском переулке отличает эркерная группа, увенчанная металлическим куполом. Фасады здания ассиметричны, имеют множество архитектурных элементов: пилястры, наличники, замковые камни, арочные своды.

"На данный момент уже снят старый красочный слой, отбита штукатурка, а трещины заделаны специальным строительным составом. Старинная кирпичная кладка в местах высокого износа укреплена. Сейчас проходит окраска фасада: применяем современные акриловые краски. Отметим, что историческое колористическое решение сохранили. Работы по комплексному капитальному ремонту дома завершим скоро, уже в начале ноября", – отмечается в нем.

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