Ремонт дома в стиле модерн в Хамовниках завершат в ноябре

Ремонт дома, возведенного в 1915 году в стиле модерн в московском районе Хамовники, завершат в ноябре текущего года, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
В сообщении указывается, что дом 2, строение 2 в 4-м Ростовском переулке отличает эркерная группа, увенчанная металлическим куполом. Фасады здания ассиметричны, имеют множество архитектурных элементов: пилястры, наличники, замковые камни, арочные своды.
"На данный момент уже снят старый красочный слой, отбита штукатурка, а трещины заделаны специальным строительным составом. Старинная кирпичная кладка в местах высокого износа укреплена. Сейчас проходит окраска фасада: применяем современные акриловые краски. Отметим, что историческое колористическое решение сохранили. Работы по комплексному капитальному ремонту дома завершим скоро, уже в начале ноября", – отмечается в нем.