Ремонт дома в стиле модерн в Хамовниках завершат в ноябре

"На данный момент уже снят старый красочный слой, отбита штукатурка, а трещины заделаны специальным строительным составом. Старинная кирпичная кладка в местах высокого износа укреплена. Сейчас проходит окраска фасада: применяем современные акриловые краски. Отметим, что историческое колористическое решение сохранили. Работы по комплексному капитальному ремонту дома завершим скоро, уже в начале ноября", – отмечается в нем.