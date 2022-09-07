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16 часов назад

Россиянин сравнил финансовые возможности жителей Москвы и Сахалина

Мослентаиещё 1

Россиянин Дмитрий Горбанев-Гамалея, успевший пожить в разных регионах России, в беседе с «Мослентой» сравнил финансовые возможности жителей Москвы и Сахалина.

Россиянин сравнил финансовые возможности жителей Москвы и Сахалина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника, он три года он прожил в маленьком сахалинском городке Томари с населением чуть больше трех тысяч человек. Он отметил, что жилье, продукты питания, сервисные услуги стоят гораздо дороже, чем в Москве.

«Ты идешь в абсолютно любой магазин и видишь цены в разы больше, так как это остров. Соответственно, все продукты туда нужно как-то доставить. Как? Либо по воде, либо по воздуху, так как никакого моста, а тем более дороги нет. В таких отдаленных местах у местных жителей есть льготы, каждая из которых немного повышает уровень жизни. Как-то так экономически устроено: если получаешь нахаляву деньги, то в продуктовом магазине неизбежно поднимаются цены», — рассказал Горбанев-Гамалея.

Ранее художник и основатель движения митьков Дмитрий Шагин сравнил Москву и Санкт-Петербург.

Новости Москвы,Дмитрий Шагин,
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