Россиянин сравнил финансовые возможности жителей Москвы и Сахалина

«Ты идешь в абсолютно любой магазин и видишь цены в разы больше, так как это остров. Соответственно, все продукты туда нужно как-то доставить. Как? Либо по воде, либо по воздуху, так как никакого моста, а тем более дороги нет. В таких отдаленных местах у местных жителей есть льготы, каждая из которых немного повышает уровень жизни. Как-то так экономически устроено: если получаешь нахаляву деньги, то в продуктовом магазине неизбежно поднимаются цены», — рассказал Горбанев-Гамалея.