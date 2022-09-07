В Москве выросло число поездок на арендных электросамокатах

"Большинство ДТП происходит с личными средствами индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, только 10% всех ДТП с СИМ (средствами индивидуальной мобильности - прим. ТАСС) приходится на шеринговые самокаты. <…> К сожалению, в сети или вживую можно часто увидеть, как на личных электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. Чтобы повысить безопасность при передвижении на самокатах, вместе с Минтрансом России мы изучили мировой опыт и подготовили предложения, как это сделать. <…> Сейчас предложения находятся на рассмотрении в правительстве РФ", - добавили в пресс-службе.