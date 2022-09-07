В Москве выросло число поездок на арендных электросамокатах

Более 20 млн поездок на арендных электросамокатах совершили в Москве в 2022 году, что почти в 2,5 раза превышает показатель за весь сезон прошлого года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С начала этого сезона пользователи совершили уже больше 20 млн поездок на самокатах и побили рекорд 2021 года: тогда было 8,6 млн. Сегодня сервисами аренды электросамокатов активно пользуется больше 1,5 млн человек", - сказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что в Москве в прошлом году ввели 100 "медленных зон" с автоматическим снижением скорости до 5-15 км/ч для шеринговых электросамокатов в парках и на наиболее загруженных улицах. Сейчас для них действует более 130 зон с ограничениями по скорости езды, их количество планируют увеличить.
"Большинство ДТП происходит с личными средствами индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, только 10% всех ДТП с СИМ (средствами индивидуальной мобильности - прим. ТАСС) приходится на шеринговые самокаты. <…> К сожалению, в сети или вживую можно часто увидеть, как на личных электросамокатах гоняют без защиты по дорогам или среди пешеходов. Чтобы повысить безопасность при передвижении на самокатах, вместе с Минтрансом России мы изучили мировой опыт и подготовили предложения, как это сделать. <…> Сейчас предложения находятся на рассмотрении в правительстве РФ", - добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, на точках аренды работают консультанты по безопасности, которые помогают арендовать самокат и напоминают об основных правилах управления транспортным средством.
На сегодняшний день в Москве 40 тыс. арендных электросамокатов. В более чем 70% случаях их используют как альтернативный транспорт.
"Самокаты арендуют преимущественно для коротких поездок внутри и между районами, чтобы добраться до места учебы, офиса, а также транспортных пересадочных узлов: метро, МЦК, МЦД. Сегодня возможность начать и завершить поездку есть во всех районах Москвы, а также ближайшем Подмосковье", - уточнили в пресс-службе департамента.