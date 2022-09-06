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19 часов назад

День танкиста отметят в Музее Победы 11 сентября

Вечерняя Москва

В День танкиста, 11 сентября, филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» подготовил большую праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

День танкиста отметят в Музее Победы 11 сентября
Фото:  Александр Кочубей / Вечерняя Москва Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Впервые День танкиста отмечали 76 лет назад. Он был учрежден как дань уважения и признание огромных заслуг военнослужащих бронетанковых и механизированных войск в разгроме нацизма, а также всех танкостроителей, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу, — говорится в сообщении.

Гостям представят более 30 бронемашин, произведенных в середине ХХ века в СССР, Чехословакии, Германии и Японии. Юных любителей истории пригласят на бесплатную экскурсию «Танковый путь», на которой расскажут о знаменитых танках Второй мировой, истории их создания и боевом пути.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет бесплатный цифровой квест, в процессе которого участники узнают о самых ярких страницах времен Великой Отечественной и самых интересных образцах техники и вооружения того периода. Победители, успешно справившиеся со всеми заданиями, получат призы.

В минувший понедельник, 5 сентября, в Музее Победы открылась выставка о блокаде Ленинграда, где представлено 40 раритетных экспонатов из фондов музея.

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