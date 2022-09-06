Храм площадью 4 тыс. кв. м планируют возвести в Митино

Одобрено строительство православного храма в московском районе Митино, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы , возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: ул. Генерала Белобородова, напротив вл. 32 (СЗАО)», - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в материале, на земельном участке площадью 0,8 га одобрено строительство храма суммарной поэтажной площадью 4 тыс. кв. м. В настоящее время на участке расположен деревянный храм, который является временным строением для осуществления богослужений.