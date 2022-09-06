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20 часов назад

Храм площадью 4 тыс. кв. м планируют возвести в Митино

Агентство «Москва»

Одобрено строительство православного храма в московском районе Митино, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Храм площадью 4 тыс. кв. м планируют возвести в Митино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: ул. Генерала Белобородова, напротив вл. 32 (СЗАО)», - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в материале, на земельном участке площадью 0,8 га одобрено строительство храма суммарной поэтажной площадью 4 тыс. кв. м. В настоящее время на участке расположен деревянный храм, который является временным строением для осуществления богослужений.

Отмечается, что храм назван в честь святителя Луки Крымского, имеет статус Патриаршего Подворья в Митино.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Сергей Собянин,
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