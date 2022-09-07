В Москве появился кинематографический квартал

В Раменках новые улицы получат названия в честь выдающихся актёров и режиссеров. Об этом рассказал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин .

Назвать так улицы решили москвичи — весной они проголосовали за появление киноквартала в проекте «Активный гражданин». Новый квартал располагается по соседству с Мосфильмовской улицей, где находится легендарная киностудия «Мосфильм».