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1 час назад

В Москве появился кинематографический квартал

Москва меняетсяиещё 2

В Раменках новые улицы получат названия в честь выдающихся актёров и режиссеров. Об этом рассказал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Назвать так улицы решили москвичи — весной они проголосовали за появление киноквартала в проекте «Активный гражданин». Новый квартал располагается по соседству с Мосфильмовской улицей, где находится легендарная киностудия «Мосфильм».

Теперь здесь, рядом с улицами Пудовкина, Довженко и Пырьева, появятся улицы с названиями в честь режиссеров Сергея Бондарчука и Леонида Гайдая. Также ряд улиц названы в честь выдающихся актёров советской эпохи: Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского, Андрея Миронова.

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