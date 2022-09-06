День города отметят по всей Москве

В Москве 9, 10 и 11 сентября пройдет фестиваль «День города», который приурочен к 875-летию столицы. По этому случаю в городе откроются праздничные площадки. Граждане смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть выступления артистов, а также фильмы под открытым небом. Кроме того, у них будет возможность познакомиться с фирменными блюдами опытных шеф-поваров и встретиться с российскими дизайнерами.

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«Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая программа на ВДНХ. На окружных фестивальных площадках пройдут более 500 часов мастер-классов, различные гастрономические шоу, концерты известных исполнителей таких как группа Uma2rman, Валерия, Джиган и другие», — заявил министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В центральном районе можно будет посетить площадки на площади Революции, Тверской площади, Тверской улице, Тверском бульваре.

Мероприятия пройдут и на окружных фестивальных площадках. Например, в кулинарном кружке на улице Теплый Стан посетителям расскажут секреты приготовления популярных московских угощений, а на улице Хачатуряна - основы архитектурно-художественного проектирования.

Кроме того, граждане смогут провести время в парках – там также будут организованы интересные тематические мероприятия. В частности, в парке «Зарядье» 10 и 11 сентября представят ключевые проекты столицы, среди которых «Мой район», «Здоровая Москва», «Московское долголетие», «Музеи Москвы».