Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября

В Москве прошло заседание Общественного штаба, на котором рассказали о готовности к наблюдению за выборами 9-11 сентября 2022 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мероприятие прошло под председательством руководителя Общественного штаба Вадима Ковалева. В заседании приняли участие: председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, члены Общественной палаты Москвы и представители политических партий.

Видео дня

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полностью к выборам готов. По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу», — отметил Ковалев.

Также на заседании обсудили готовность системы дистанционного электронного голосования и новых технологий организации избирательного процесса и наблюдения за ним. Главной новинкой является электронный реестр избирателей, благодаря которому москвичам не надо заранее регистрироваться на ДЭГ.

«Электронный реестр позволит сократить время выдачи бюллетеня на участке. Член избирательной комиссии не должен будет вручную сверять все данные паспорта желающего проголосовать горожанина. Это будет сделано автоматически – достаточно лишь приложить первую страницу паспорта к сканеру. Также электронный реестр позволит избежать двойного голосования», — заявил Артем Костырко.

По словам Алексея Шапошникова, для жителей столицы дистанционное электронное голосование – это уже привычная форма волеизъявления.

«Для нас, как для законодателей, очень важно, что за столь короткий срок ДЭГ из эксперимента превратилось в полноценную форму голосования. Москва при этом является единственным регионом, который использует для онлайн-голосования собственную систему», — отметил он.

Как подчеркнула Ольга Кириллова, было проведено обучение 42 тысяч сотрудников избирательных комиссий, которым предстоит работать на избирательных участках.

«Рабочие места членов избирательных комиссий оборудованы сканерами для паспортов. Все сотрудники умеют с ними работать. За состоянием работы сканеров будут следить технические специалисты. Они окажут помощь, если у кого-то из горожан или членов комиссий возникнут вопросы по работе сканеров», – рассказала Ольга Кириллова.

Также на заседании Общественного штаба анонсировали церемонию разделения ключа расшифрования, которая состоится накануне выборов.