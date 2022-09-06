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5 часов назад

Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города

Агентство «Москва»иещё 10

Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города в местах массового празднования. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«В городе 10 и 11 сентября пройдет большое количество мероприятий. Их будет всего более 300, на ряде площадок пройдут праздничные гуляния. <...> В этом году также пройдут большие гуляния на ул. Тверская, буквально через два дня она будет перекрыта, и мы будем готовить праздничную программу «Москва в движении», чтобы рассказать о том, что интересного происходит в городе. Несмотря на перекрытия, магазины и рестораны на ул. Тверская продолжат свою работу, также будут работать гостиницы и жителям будет обеспечен доступ в свои квартиры. Традиционно есть законодательный запрет на продажу алкоголя на вынос и в стеклянной таре для тех предприятий, которые непосредственно примыкают к местам проведения массовых мероприятий», - сказал Немерюк.

Он отметил, что общее количество мест, где будет праздноваться юбилей, в Москве превышает 200, а основных площадок празднования в городе будет 23.

Новости Москвы,Видео,Алексей Немерюк,
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