Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города

«В городе 10 и 11 сентября пройдет большое количество мероприятий. Их будет всего более 300, на ряде площадок пройдут праздничные гуляния. <...> В этом году также пройдут большие гуляния на ул. Тверская, буквально через два дня она будет перекрыта, и мы будем готовить праздничную программу «Москва в движении», чтобы рассказать о том, что интересного происходит в городе. Несмотря на перекрытия, магазины и рестораны на ул. Тверская продолжат свою работу, также будут работать гостиницы и жителям будет обеспечен доступ в свои квартиры. Традиционно есть законодательный запрет на продажу алкоголя на вынос и в стеклянной таре для тех предприятий, которые непосредственно примыкают к местам проведения массовых мероприятий», - сказал Немерюк.