Альбом Малевича «Супрематизм: 34 рисунка» выставят на аукцион в Москве

Книгу художника Казимира Малевича выставят на торги в аукционном доме «Литфонд» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Аукционный дом «Литфонд» Аукционный дом «Литфонд»

Альбом 1920 года «Супрематизм: 34 рисунка» будет выставлен с начальной ценой 2,8 млн рублей. «Тираж составил 100 экземпляров. Из 14 сохранившихся известных экземпляров — 11 находятся за рубежом. Величайшая редкость, пожалуй, одно из самых дорогих русских изданий», — рассказали в аукционном доме.

Произведение было издано по просьбе учеников Малевича. Оно считается выставкой супрематического творчества художника.