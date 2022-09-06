Москвич рассказал о своем разочаровании от работы в Сочи

О своем разочаровании от работы в Сочи рассказал в беседе с «Мослентой» экономист, этнограф и документалист Владимир Севриновский.
«Я, когда появлялось время между проектами, путешествовал по всему миру — два, три месяца. Проект в Сочи меня так разочаровал, что я решил сделать паузу побольше и попробовать жить в другой стране», — сказал москвич.
Речь идет о реконструкции территории морского порта Сочи. По словам Севриновского, местные чиновники не дали сделать этот проект так, как было задумано.
Ранее бывший военный раскрыл причины разочарования в армии и ухода со службы. Со временем у него начала формироваться полная антипатия ко всему происходящему и тогда он окончательно принял решение, что в военных конфликтах участвовать больше не хочет.