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9 часов назад

Москвич рассказал о своем разочаровании от работы в Сочи

Мослента

О своем разочаровании от работы в Сочи рассказал в беседе с «Мослентой» экономист, этнограф и документалист Владимир Севриновский.

Москвич рассказал о своем разочаровании от работы в Сочи
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Я, когда появлялось время между проектами, путешествовал по всему миру — два, три месяца. Проект в Сочи меня так разочаровал, что я решил сделать паузу побольше и попробовать жить в другой стране», — сказал москвич.

Речь идет о реконструкции территории морского порта Сочи. По словам Севриновского, местные чиновники не дали сделать этот проект так, как было задумано.

Ранее бывший военный раскрыл причины разочарования в армии и ухода со службы. Со временем у него начала формироваться полная антипатия ко всему происходящему и тогда он окончательно принял решение, что в военных конфликтах участвовать больше не хочет.

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