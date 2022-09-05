Собянин: Завершена проходка всех тоннелей до станции метро «Внуково»

«Пассажиры через подземный вестибюль смогут сразу перейти в терминал А, к аэроэкспрессам или на площадь. Время в пути из центра до аэропорта для них сократится в среднем на 40 минут. С продлением Солнцевской линии у жителей трех поселений «новой» Москвы - Внуковское, Марушкинское и Филимонковское - появятся дополнительные маршруты для поездок. Планируем завершить этот участок в 2023 году», - добавил Собянин.