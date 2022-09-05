Собянин: Завершена проходка всех тоннелей до станции метро «Внуково»

Завершена проходка тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Прошли все тоннели на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Последний щит закончил работу на перегоне от станции «Пыхтино» до станции «Внуково». Это важный этап всего проекта, теперь строителям еще предстоит завершить строительство его наземной части. Метромост через реку Ликову готов больше чем на 80%», - написал мэр.
Он отметил, что активно строится и первая в России станция метрополитена, полностью интегрированная со зданием аэровокзального комплекса.
«Пассажиры через подземный вестибюль смогут сразу перейти в терминал А, к аэроэкспрессам или на площадь. Время в пути из центра до аэропорта для них сократится в среднем на 40 минут. С продлением Солнцевской линии у жителей трех поселений «новой» Москвы - Внуковское, Марушкинское и Филимонковское - появятся дополнительные маршруты для поездок. Планируем завершить этот участок в 2023 году», - добавил Собянин.