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23 часа назад

Фестиваль культуры донорства пройдет на ВДНХ 17 сентября

Агентство «Москва»иещё 2

Фестиваль культуры донорства в России, приуроченный ко Всемирному дню донора костного мозга, пройдет на ВДНХ 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского красного креста (РКК).

Фестиваль культуры донорства пройдет на ВДНХ 17 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что гостей фестиваля ждут питч-сессии, TED-лекции, подкасты и развлекательные мастер-классы с современными художниками, а также выставка и просмотр фильмов. Каждый желающий сможет бесплатно сдать кровь на HLA-типирование и стать потенциальным донором костного мозга.

«Фестиваль - часть Всероссийской акции доноров костного мозга, которую РКК будет проводить в 60 регионах страны с 15 сентября по 15 октября на базе своих региональных отделений, а также медицинских, учебных учреждений и станций переливания крови», - говорится в сообщении.

Программу столичных и региональных мероприятий можно посмотреть на донорстворкк.рф.

Всемирный день доноров костного мозга отмечается с 2015 года каждую третью субботу сентября.

Новости Москвы,ВДНХ,
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