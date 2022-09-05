Еще 14 зданий и сооружений официально вошли в список объектов культурного наследия Москвы

В Москве расширен список объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства. Этот статус получили еще 14 зданий и сооружений, в том числе Дом моделей на Кузнецком Мосту, комплексы старинных надгробий и часовен Введенского кладбища и два железнодорожных строения, сообщает мэрия столицы.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В список культурного наследия были включены контора движения на станции Москва-Товарная-Курская Московско-Курской железной дороги, построенная в 1884 году, и царский павильон Николаевской железной дороги, возведенный в 1896 году. Эти здания продолжают использоваться, в них расположены помещения для начальника станции и дежурного, а также кассы.

Видео дня

Охранные статусы получили и ряд доходных домов конца XIX — начала XX века, построенных в эпоху господства стиля модерн. Объектами культурного наследия признаны: доходный дом на Земляном Валу, спроектированный Эрнстом-Рихардом Нирнзее, и здание с двумя эркерами, расположенное по адресу: Новая Басманная улица, дом 28, строение 1. Еще один доходный дом, включенный в число объектов культурного наследия, находится по адресу: Кузнецкий Мост, дом 6/3, строение 3. Он является редким для столицы примером венского модерна.

«Нельзя оставить без внимания и легендарный Дом моделей на Кузнецком Мосту (дом 14). Его построили в начале прошлого века по проекту Адольфа Эрихсона. (...) С середины 1940-х годов, когда помещения занял Общесоюзный дом моделей одежды, советские манекенщицы демонстрировали там, как носить новинки текстильной промышленности», - отмечается в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Также в числе взятых под охрану ансамбли исторической застройки Алексеевской улицы и Лялиной площади, постройки в Саввинском переулке, комплекс художественных надгробий семейного захоронения Рахмановых на Рогожском кладбище и другие объекты.

Всего в столице насчитывается более 8,6 тысячи памятников архитектуры. В мэрии подчеркнули, что определение и учет объектов культурного наследия являются важной частью работы городских властей.