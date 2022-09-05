Собянин: Пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Для пациентов после комплексной реконструкции открыли пять зданий городских поликлиник: четырех детских и одной взрослой. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Фото: mos.ru mos.ru

Пять обновленных поликлиник

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Пациентов вновь принимают филиал № 3 городской поликлиники № 219 (Планерная улица, дом 8), филиал № 1 детской городской поликлиники № 58, (улица Кулакова, дом 13), головное здание детской городской поликлиники № 98 (Дорожная улица, дом 26), филиал № 1 детской городской поликлиники № 69 (Севастопольский проспект, дом 40, строение 1), филиал № 3 детской городской поликлиники № 143 (Ферганская улица, дом 10, корпус 2). В них обслуживаются около 45 тысяч взрослых пациентов из Северного Тушина и 44 тысяч детей из районов Строгино, Чертаново Южное, Черемушки, Зюзино и Выхино-Жулебино.

В ходе комплексной реконструкции здания поликлиник практически полностью перестроили. Созданы новые фасады, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, заново выполнена отделка помещений.

Медучреждения оснастили новейшим оборудованием, включая рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ экспертного класса и другие.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей разместили таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для пациентов предусмотрены комфортные зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Интуитивно понятная навигация позволяет без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудовали комнаты отдыха, где можно перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснастили эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами.

Территорию возле поликлиник благоустроили и озеленили. В детских поликлиниках оборудованы новые игровые площадки.

Крупнейшая программа реконструкции городских поликлиник

В городскую программу реконструкции поликлиник вошло 201 здание — практически половина амбулаторного фонда Москвы. В 2020–2022 годах завершилась реконструкция 60 зданий. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 141 здании. Завершить программу планируется в 2023 году.

Поликлиники реконструируют по стандарту, принятому в амбулаторных центрах несколько лет назад. Вместо регистратуры за стеклом в них появляются удобные стойки информации с консультантами. Прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой, в детских поликлиниках дети могут поиграть в игрушки, а мамы — уединиться, чтобы покормить ребенка. Так был сделан первый шаг к созданию современной поликлиники.

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало новый московский стандарт поликлиник. Это логичное развитие стандарта первого поколения. Свою профессиональную оценку и предложения дали медицинские работники в ходе онлайн-опроса, который проходил с 28 марта по 10 апреля 2019 года. В нем приняли участие более четырех тысяч медиков, которые оставили 2,7 тысячи предложений.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании в «Активном гражданине» приняли участие более 212 тысяч человек, больше 70 процентов одобрили основные положения стандарта, а также программу комплексной реконструкции. В нее в дальнейшем вошло более 200 зданий городских поликлиник.

Согласно новому стандарту, в каждом филиале поликлиники будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей: врач общей практики/терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов дополнительно будут работать врачи пяти узких специальностей: аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист. В результате уменьшится количество перемещений пациентов между филиалами, а наиболее востребованные врачи будут принимать горожан максимально близко к месту жительства.

Важно и современное техническое оснащение. В филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания поликлиник оснастят МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографами, бодиплетизмографами). Так пациенты смогут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. Аналоговое оборудование постепенно заменят на более современное, цифровое. Это позволит создать единую городскую базу хранения медицинских изображений, улучшить качество диагностики и уменьшить число ошибочных диагнозов. Поставки нового оборудования в поликлиники начались в 2019 году.

Кроме того, развивается цифровая поликлиника. Пациенты получили доступ к электронной медицинской карте и могут сами видеть результаты анализов и исследований. Объемы информации, доступные им, постоянно расширяются.

Ключевой принцип — наиболее востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Кабинеты узких специалистов — там, где возможно, — располагают на одном этаже с функциональной диагностикой. Сделать УЗИ сердца или кардиограмму тогда можно рядом с кабинетом кардиолога. Распределение врачей по кабинетам организуют так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема более комфортным. По возможности организуют буфеты для пациентов и персонала.

В поликлиниках делают уютные комнаты отдыха для медиков, а их кабинеты оснащают эргономичной мебелью. Кроме того, работникам поликлиник выдают удобную и стильную рабочую одежду и обувь.

Регистратуры поликлиник функционируют по принципам ресепшен. Пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы», которые отвечают на возникающие вопросы, помогают сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу. Помимо того, специалисты благоустраивают прилегающую территорию.