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18 минут назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали потепление со следующей недели

Москва24

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что небольшое потепление в столице ожидается в предстоящие выходные.

Москвичам пообещали потепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по его прогнозам, до пятницы включительно будет облачно, местами пройдет небольшой дождь.

Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

До 9-го числа ветер северный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Дневные температуры составят 11...13 градусов. Ночные поднимутся до 5...7 градусов.

По словам синоптика, в выходные в городе станет чуть теплее. В субботу, 10 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 12...17 градусов, уточнил Цыганков.

"В воскресенье днем тоже 12…17, кратковременный дождь. Но ветер уже юго-восточный, что дает надежду на то, что, может быть, на следующей неделе начнет приходить потепление", – отметил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил резкое похолодание накрывшими Россию мощными арктическими циклонами. По его словам, от Северного полюса до Кавказа территорию страны опоясали северные ветры.

Новости Москвы,Анатолий Цыганков,Александр Шувалов,Росгидромет,
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