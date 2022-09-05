На Московской книжной ярмарке прошли встречи с писателями

В Гостином Дворе проводится 35-я по счету Московская международная книжная ярмарка, за четыре дня ярмарки издательства покажут более 350 мероприятий.
В 2022 году ярмарка проводится не в привычном 75-м павильоне ВДНХ, а в Гостином Дворе, в ходе нее проходят встречи с писателями, в числе которых Алексей Иванов, Павел Басинский, Алексей Варламов, Лев Данилкин, Дарья Донцова, Сергей Лукьяненко и Александра Маринина, сообщает «Вечерняя Москва».
В числе писателей также есть авторы из Ирана – Бехназ Зарабизаде и Хамид Хесам. Гостями ярмарки стали Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Детская программа включила в себя встречу с Денисом Драгунским, мастер-класс по типографике или квесты, посвященные поэтической Москве.
Отмечается, что популяризация чтения в свете последних санкций стала приобретать все большую актуальность, в том числе в рамках задач по импортозамещению.