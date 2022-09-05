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5 сентября

На Московской книжной ярмарке прошли встречи с писателями

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В Гостином Дворе проводится 35-я по счету Московская международная книжная ярмарка, за четыре дня ярмарки издательства покажут более 350 мероприятий.

На Московской книжной ярмарке прошли встречи с писателями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2022 году ярмарка проводится не в привычном 75-м павильоне ВДНХ, а в Гостином Дворе, в ходе нее проходят встречи с писателями, в числе которых Алексей Иванов, Павел Басинский, Алексей Варламов, Лев Данилкин, Дарья Донцова, Сергей Лукьяненко и Александра Маринина, сообщает «Вечерняя Москва».

В числе писателей также есть авторы из Ирана – Бехназ Зарабизаде и Хамид Хесам. Гостями ярмарки стали Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Детская программа включила в себя встречу с Денисом Драгунским, мастер-класс по типографике или квесты, посвященные поэтической Москве.

Отмечается, что популяризация чтения в свете последних санкций стала приобретать все большую актуальность, в том числе в рамках задач по импортозамещению.

Новости Москвы,Алексей Варламов,Александра Маринина,Павел Басинский,Дарья Донцова,Лев Данилкин,Денис Драгунский,Сергей Лукьяненко,Алексей Иванов,ВДНХ,
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