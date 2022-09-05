На Московской книжной ярмарке прошли встречи с писателями

В Гостином Дворе проводится 35-я по счету Московская международная книжная ярмарка, за четыре дня ярмарки издательства покажут более 350 мероприятий.

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В числе писателей также есть авторы из Ирана – Бехназ Зарабизаде и Хамид Хесам. Гостями ярмарки стали Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Детская программа включила в себя встречу с Денисом Драгунским, мастер-класс по типографике или квесты, посвященные поэтической Москве.