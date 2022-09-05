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21 час назад

Названы районы Москвы с лояльными к животным арендодателями

Мослентаиещё 2

Районы Москвы с арендодателями, лояльными к съемщикам с домашними животными, назвали в исследовании «Яндекс Аренды», оказавшемся в распоряжении «Мосленты». Это Орехово-Борисово Северное, Котловка, Крылатское, Косино-Ухтомский и Перово.

Названы районы Москвы с лояльными к животным арендодателями
Фото:  Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

Большинство предложений об аренде в Орехово-Борисово Северном выложено с отметкой «можно с животными» (61 процент). На втором месте идет Котловка (59,4), затем Крылатское (58,6), Косино-Ухтомский (57) и Перово (55,1).

При этом среди владельцев питомцев популярен для съема жилья только один район из списка. Чаще всего арендаторы с животными селятся в Орехово-Борисово Северном (35 процентов), Ясенево (29), Фили-Давыдково (28,6), Алексеевском (27,8) и Северном Тушино (27,6).

Ранее аналитики назвали самые дешевые для аренды квартир районы Москвы. Лидером в рейтинге оказалось поселение Первомайское в Троицком административном округе.

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