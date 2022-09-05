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5 сентября

Цифровые сервисы для НКО появились на портале "Душевная Москва"

Москва24иещё 3

Цифровые сервисы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) появились на портале "Душевная Москва", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Цифровые сервисы для НКО появились на портале «Душевная Москва»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясинапортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По ее словам, благодаря этому представителям НКО будет удобнее бронировать помещения для мероприятий, получать консультации экспертов и другую поддержку.

Сергунина напомнила, что в столице работает 11 коворкинг-центров для социально ориентированных НКО.

"Некоммерческие организации безвозмездно пользуются этими площадками для проведения совещаний, презентаций, деловых встреч и форумов. Там же их сотрудники могут пройти обучение и проконсультироваться с экспертами. Теперь, чтобы получить такую поддержку, достаточно оставить заявку на обновленном портале "Душевная Москва", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на сайте можно отследить статус заявок. Кроме того, НКО могут заказать через портал печать полиграфической продукции, записаться на консультации специалистов, а также предложить свои мероприятия для освещения в СМИ и социальных сетях.

Также на портале каждый день публикуют новости, анонсы, репортажи о событиях из жизни некоммерческого сектора, интервью с экспертами, информацию о городских субсидиях и грантах для НКО, расписание профильных образовательных программ и курсов.

Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация обо всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.

Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
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