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5 сентября

Москвичи назвали лучшие парки для велопрогулок и пляжного отдыха

Мослентаиещё 3

Лучшим местом для велопрогулок и досуга с детьми москвичи назвали ВДНХ, а лучшим пляжем — зону отдыха «Борисовские пруды». Итоги голосования более двух с половиной миллионов москвичей в проекте «Активный гражданин» публикует сайт мэра столицы.

Москвичи назвали лучшие парки для велопрогулок и пляжного отдыха
Фото: ТАССТАСС

«По мнению горожан, лучшим местом для велопрогулок стала территория ВДНХ, где, проезжая по 10-километровому маршруту, можно увидеть исторические павильоны, каскад Каменских прудов, фонтан «Золотой колос» и экотропу. Этот вариант выбрали 22 процента участников голосования», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался музей-заповедник «Коломенское» с веломаршрутом вокруг дворца царя Алексея Михайловича. В число лидеров вошли парк «Сокольники» с инклюзивной площадкой «Изумрудный город» и парк Горького с игровой площадкой «Салют».

За детскую площадка «Космос» и интерактивную площадка «Нефтеград» на ВДНХ, как за лучшее место для прогулок с детьми проголосовали 26 процентов москвичей. 24 процента получил Парк Горького, а 16 процентов отдали голоса за «Изумрудный город».

Лучшими местами для пляжного отдыха в Москве оказались зона отдыха «Борисовские пруды», The Bassein в «Сокольниках» и «Левобережье» на берегу залива Химкинского водохранилища.

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