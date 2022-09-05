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5 сентября

Собянин рассказал о развитии спортивной жизни горожан в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Сегодня все горожане имеют возможность заняться физкультурой, а в столице появляются новые спортивные комплексы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 сентября.

— Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах. За 12 лет построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОКов, футбольных полей и других крупных сооружений. В этом году открыли 14 объектов спорта, — сказал он.

Глава города напомнил, что в городе недавно начал работу новый ФОК «Волна». Он расположился в районе Чертаново Центральное. Здание оборудовано двумя бассейнами, раздевалками, буфетом и так далее. Жители прилегающих районов уже могут посетить занятия по аквааэробике, а также записаться в оздоровительные группы и детские секции, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, какие преобразования ждут Московский метрополитен в ближайшие несколько лет. По его словам, на Люблинской ветке появится станция «Южный порт» для жителей будущего района. Помимо этого, на Кольцевой линии будет построена станция «Суворовская», которая обеспечит пересадку на «Достоевскую».

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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