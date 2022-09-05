Собянин рассказал о развитии спортивной жизни горожан в Москве

Сегодня все горожане имеют возможность заняться физкультурой, а в столице появляются новые спортивные комплексы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 сентября.

— Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах. За 12 лет построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОКов, футбольных полей и других крупных сооружений. В этом году открыли 14 объектов спорта, — сказал он.

Глава города напомнил, что в городе недавно начал работу новый ФОК «Волна». Он расположился в районе Чертаново Центральное. Здание оборудовано двумя бассейнами, раздевалками, буфетом и так далее. Жители прилегающих районов уже могут посетить занятия по аквааэробике, а также записаться в оздоровительные группы и детские секции, отметил Собянин в своем Telegram-канале.