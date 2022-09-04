Раскрыта история названия знаменитого Дома авиаторов в Москве

Историю названия знаменитого Дома авиаторов на севере столицы раскрыли в Telegram -канале «История Москвы». Стало известно, что неофициально его также называют «Дом на ножках» или «Дом-сороконожка».

Строение расположено на Беговой улице. Его проектом занимался архитектор Андрей Меерсон, который знаменит тем, что создавал «нетиповую архитектуру из типовых элементов». Изначально здание должно было быть гостиницей для гостей Олимпиады 1980 года, но в итоге туда заселили работников авиационного завода «Знамя труда», отсюда и пошло его официальное название.