Начало первого месяца осени сулит москвичам сильное похолодание. Температурные столбики будут держаться на уровне 10–15 градусов, однако ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В начале третьей декады сентября потеплеет, а именно с 20 по 25 сентября. С высокой вероятностью в Москве будет бабье лето с 20 по 25 сентября. Есть некие подвижки в изменении атмосферной циркуляции, которые приведут к потеплению. Погода перестроится рано или поздно, — пояснил Шувалов.

Однако синоптик отметил, что в первую половину месяца ожидать изменений не стоит, температура будет сохраняться на том же уровне.

Также метеоролог назвал самые холодные дни предстоящей недели в Москве. Шувалов заявил, что ими станут среда и четверг.