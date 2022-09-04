Более 10 тысяч москвичей провели лето с проектом «Спортивные каникулы»

В День защиты детей стартовал городской летний проект «Спортивные каникулы», организованный Московским центром «Патриот.Спорт» совместно с Парком Горького.

Фото: пресс-служба московского центра «Патриот.Спорт» пресс-служба московского центра «Патриот.Спорт»

— Этим летом «Спортивные каникулы» объединили более 10 тысяч юных москвичей, которые выбирают спорт и здоровый образ жизни. В Парке Горького ребята соревновались в турнирах школьных спортивных лиг, занимались в секциях, учились новому на мастер-классах у профессиональных спортсменов. Проект имел и объединяющий эффект: во многих активностях дети участвовали с родителями, что позволило семьям найти новые общие интересы и активно вместе провести свободное время, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

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В течение трех летних месяцев в Парке Горького проходили командные соревнования и различные тренировки. Москвичи посещали секции по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, футволею, настольному теннису, шахматам.На Фестивале пляжного волейбола ловкость, силу и мастерство продемонстрировали волейболисты в четырех возрастных категориях. А за звание лучших шахматистов школьники и студенты колледжей боролись в турнире «Шахматный понедельник».

Кроме того, в парке работал «Беговой клуб», где все желающие учились правильно бегать и развивали выносливость. Профессиональные тренеры давали участникам рекомендации по тренировкам и питанию.