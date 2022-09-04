В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
37 минут назад

В Москве состоялся осенний велофестиваль

Майк Габриелян

В Москве состоялся осенний велофестиваль. Более 30 тысяч участников на велосипедах и самокатах проехали 29 километров от «Москва-Сити» до ВДНХ вдоль набережных Москвы-реки и Яузы. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В Москве состоялся осенний велофестиваль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первыми на фестивале стартовали участники на различном электротранспорте. Для них выделили отдельную полосу, допустимая скорость на ней не более 25 километров в час. В час дня начала движение велосипедная колонна.

На мероприятии работал велоцирк и фотозоны. Организаторы провели музыкальную зарядку, квест на получение «велоправ», соревнование по подтягиваниям и многое другое.

Велопраздник продолжается до сих пор. До 18.00 у ВДНХ можно посмотреть мультфильмы, посетить выставку необычных велосипедов или поучаствовать в танцевальном флешмобе.

Мэрия столицы пообещала проводить больше мероприятий, посвящённых велосипедам и здоровому образу жизни.

«Это также объединяет людей, сближает и повышает взаимопонимание. В городе должно быть удобно всем, вне зависимости от того, какой транспорт вы предпочитаете», — заявил глава транспортного департамента Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,ВДНХ,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители