В Москве состоялся осенний велофестиваль. Более 30 тысяч участников на велосипедах и самокатах проехали 29 километров от «Москва-Сити» до ВДНХ вдоль набережных Москвы-реки и Яузы. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первыми на фестивале стартовали участники на различном электротранспорте. Для них выделили отдельную полосу, допустимая скорость на ней не более 25 километров в час. В час дня начала движение велосипедная колонна.

На мероприятии работал велоцирк и фотозоны. Организаторы провели музыкальную зарядку, квест на получение «велоправ», соревнование по подтягиваниям и многое другое.

Велопраздник продолжается до сих пор. До 18.00 у ВДНХ можно посмотреть мультфильмы, посетить выставку необычных велосипедов или поучаствовать в танцевальном флешмобе.

Мэрия столицы пообещала проводить больше мероприятий, посвящённых велосипедам и здоровому образу жизни.