Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй декаде сентября

Во второй декаде сентября в столице ожидается потепление, по сравнению с началом месяца будет теплее на два градуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В целом вторая декада сентября будет теплее первой на два градуса, но, важно подчеркнуть, что это пока не бабье лето», - сказал Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил Агентству «Москва», что до четверга, 8 сентября, в столице будет дождливо и холодно, а потепление придет к выходным.