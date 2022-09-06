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1 час назад

Вильфанд: Вторая декада сентября в Москве будет теплее первой

Агентство «Москва»иещё 6

Во второй декаде сентября в столице ожидается потепление, по сравнению с началом месяца будет теплее на два градуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй декаде сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом вторая декада сентября будет теплее первой на два градуса, но, важно подчеркнуть, что это пока не бабье лето», - сказал Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил Агентству «Москва», что до четверга, 8 сентября, в столице будет дождливо и холодно, а потепление придет к выходным.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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