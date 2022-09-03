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3 часа назад

Прогноз погоды: москвичам рассказали, когда ждать "бабьего лета"

Майк Габриелян

Бабье лето придет в Москву и Подмосковье в 20-х числах сентября. Такой прогноз сделал глава центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИАМО.

Москвичам рассказали, когда ждать "бабьего лета"
Фото: ТАССТАСС

«20-25-го числа можно с большой вероятностью ожидать прихода бабьего лета», - сказал Шувалов.

По его данным, в это время циклон покинет столичный регион, а на смену ему придут западные, юго-западные потоки. В итоге «мы попадем в положительную аномалию температуры».

Бабьим летом называют период теплой и ясной погоды, наступающий осенью.

Между тем метеорологи предупредили о заморозках в Московской, Новгородской и Саратовской областях. Ночная температура опустится до минус 2 градусов.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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