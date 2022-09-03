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1 час назад

Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Mos.ruиещё 2

Станция появится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны в Даниловском районе столицы.

Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро
Фото:  Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На перспективной Троицкой линии метро приступили к строительству станции «ЗИЛ», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны “ЗИЛ” в Даниловском районе столицы. На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода», — рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, в будущем для станций «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро планируют создать объединенный вестибюль для комфортной пересадки. Со станции «ЗИЛ» Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе — на Бирюлевскую линию метро.

Станция строится рядом с МЦК, поэтому специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг инфраструктуры железной дороги.

«На текущем этапе строительства объекта задействованы 350 специалистов. Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом “стена в грунте” под путепроводом через Московское центральное кольцо и надземным пешеходным переходом к станции МЦК ЗИЛ — для этого предусмотрено понижение грунтового массива», — рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» — генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства метро.

Началась разработка грунта котлована. Работы ведутся в водонасыщенных песках и суглинках, в связи с чем предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.

Перспективная Троицкая линия метро длиной около 40 километров пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы и соединит МЦК с городским округом Троицк. Около новых станций проживают примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,Завод имени И.А. Лихачева,
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