Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Станция появится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны в Даниловском районе столицы.

Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На перспективной Троицкой линии метро приступили к строительству станции «ЗИЛ», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны “ЗИЛ” в Даниловском районе столицы. На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода», — рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, в будущем для станций «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро планируют создать объединенный вестибюль для комфортной пересадки. Со станции «ЗИЛ» Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе — на Бирюлевскую линию метро.

Станция строится рядом с МЦК, поэтому специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг инфраструктуры железной дороги.

«На текущем этапе строительства объекта задействованы 350 специалистов. Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом “стена в грунте” под путепроводом через Московское центральное кольцо и надземным пешеходным переходом к станции МЦК ЗИЛ — для этого предусмотрено понижение грунтового массива», — рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» — генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства метро.

Началась разработка грунта котлована. Работы ведутся в водонасыщенных песках и суглинках, в связи с чем предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.