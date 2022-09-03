Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в ночь на субботу, 3 сентября, задержали и отменили больше 20 рейсов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово задержано 13 рейсов и отменен один.

Во Внуково задержали три рейса и отменили четыре. Три рейса также задержано в Шереметьево . О причинах внесения корректировок в расписания не сообщается.

Ранее стало известно, что армянская авиакомпания Fly Arna запускает прямые рейсы из Еревана в Москву. С 23 сентября самолеты 14 раз в неделю будут осуществлять перелеты из аэропорта Звартноц в Домодедово. До этого сообщалось, что немецкая компания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года из-за ситуации на Украине. Все рейсы в РФ и из страны в течение этого периода будут отменены.