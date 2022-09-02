Москвичам пообещали погожие выходные

Комфортную погоду на выходных пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН. Дневная температура поднимется до 17 градусов тепла.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Александр Авилов / АГН «Москва»

«Выходные ожидаются более-менее погожие. То есть, будет больше прояснений, чаще будет выглядывать сквозь облака солнце. Температура слегка повысится, станет более комфортной», — рассказал Шувалов.

Однако на севере и востоке Московской области температура местами может опуститься до минус одного градуса. «Но это только местами. Выходные в целом будут хорошие, можно гулять и наслаждаться», — добавил синоптик.

Похолодание задержится надолго, приход бабьего лета возможен лишь в конце следующей недели, предупредил Шувалов. «В понедельник уже и дождик, и опять температура будет плюс 13 градусов. Следующее частичное улучшение и некий намек на бабье лето будет к концу следующей недели», — рассказал он.