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28 минут назад

Москвичам пообещали погожие выходные

Мослента

Комфортную погоду на выходных пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН. Дневная температура поднимется до 17 градусов тепла.

Москвичам пообещали погожие выходные
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»

«Выходные ожидаются более-менее погожие. То есть, будет больше прояснений, чаще будет выглядывать сквозь облака солнце. Температура слегка повысится, станет более комфортной», — рассказал Шувалов.

Однако на севере и востоке Московской области температура местами может опуститься до минус одного градуса. «Но это только местами. Выходные в целом будут хорошие, можно гулять и наслаждаться», — добавил синоптик.

Похолодание задержится надолго, приход бабьего лета возможен лишь в конце следующей недели, предупредил Шувалов. «В понедельник уже и дождик, и опять температура будет плюс 13 градусов. Следующее частичное улучшение и некий намек на бабье лето будет к концу следующей недели», — рассказал он.

Москвичам рассказали, когда наступит бабье лето

Ранее жителей столичного региона предупредили об аномальном похолодании в сентябре. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура понизится сразу на 15-18 градусов.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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