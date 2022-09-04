Собянин рассказал о воздушном городском транспорте в Москве

«Москву-реку осваиваем уже сейчас. Первые речные трамвайчики прибыли в Москву и через некоторое время начнут работать на маршруте парк «Фили» - Киевский вокзал. А с освоением воздуха пока лучше подождать - сначала промышленность должна предложить модели «воздушных извозчиков», пригодные для работы в городе, в том числе по безопасности, экологичности и цене», - сказал Собянин.