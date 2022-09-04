Собянин рассказал о воздушном городском транспорте в Москве

В Москве пока не планируется создание нового вида городского транспорта - воздушного. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о планах по освоению речного и воздушного пространства для новых транспортных возможностей.
«Москву-реку осваиваем уже сейчас. Первые речные трамвайчики прибыли в Москву и через некоторое время начнут работать на маршруте парк «Фили» - Киевский вокзал. А с освоением воздуха пока лучше подождать - сначала промышленность должна предложить модели «воздушных извозчиков», пригодные для работы в городе, в том числе по безопасности, экологичности и цене», - сказал Собянин.
По его словам, традиционный наземный и подземный транспорт еще долго будет вне конкуренции.
«И мы будем его развивать, чтобы из любой точки города москвичи могли быстро и с комфортом добраться до цели на общественном транспорте или личном авто», - добавил мэр.