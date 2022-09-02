«20-25 [сентября, - ред.] мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20-25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета», – сообщил Шувалов.