Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столицу придёт бабье лето. Об этом сообщает РИА «Новости».
«20-25 [сентября, - ред.] мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20-25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета», – сообщил Шувалов.
При этом эксперт предупреждает, что до 15 сентября Москву ожидает много дождей, потому что столицу будет «хлестать то одна, то другая фронтальная система».
Стоит отметить, что с таким прогнозом согласны не все синоптики. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова считает, что до конца месяца погода останется прохладной, а бабье лето может вообще не наступить.