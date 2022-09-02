В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
34 минуты назад

Прогноз погоды: москвичам рассказали, когда наступит бабье лето

Елена Прошина

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столицу придёт бабье лето. Об этом сообщает РИА «Новости».

«20-25 [сентября, - ред.] мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20-25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета», – сообщил Шувалов.

При этом эксперт предупреждает, что до 15 сентября Москву ожидает много дождей, потому что столицу будет «хлестать то одна, то другая фронтальная система».

Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Стоит отметить, что с таким прогнозом согласны не все синоптики. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова считает, что до конца месяца погода останется прохладной, а бабье лето может вообще не наступить.

Новости Москвы,Погода,Видео,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители