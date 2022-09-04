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4 часа назад

Раскрыто расположение станции-«призрака» в московском метро

Мослентаиещё 1

Расположение станции-«призрака» в столичном метро раскрыли в Telegram-канале «История Москвы». В московской подземке существует несколько неэксплуатируемых объектов, один из них находится между «Театральной» и «Маяковской».

В московском метро нашли станцию-«призрак»
Фото: 22-91.ru22-91.ru

Нереализованная станция на Замоскворецкой линии метро называется «Советская». В 1930-е годы ее не стали открывать из-за технических проблем. Во времена руководителя СССР Иосифа Сталина на «Советской» располагался секретный пункт управления столичного штаба гражданской обороны.

Ранее в сети объяснили отсутствие аэропорта на станции метро «Аэропорт» в Москве. В 1931 году на Ходынском поле, расположенном поблизости, открылся первый в СССР аэровокзал.

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