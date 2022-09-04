В московском метро нашли станцию-«призрак»

Расположение станции-«призрака» в столичном метро раскрыли в Telegram-канале «История Москвы». В московской подземке существует несколько неэксплуатируемых объектов, один из них находится между «Театральной» и «Маяковской».

Фото: 22-91.ru 22-91.ru

Нереализованная станция на Замоскворецкой линии метро называется «Советская». В 1930-е годы ее не стали открывать из-за технических проблем. Во времена руководителя СССР Иосифа Сталина на «Советской» располагался секретный пункт управления столичного штаба гражданской обороны.