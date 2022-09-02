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21 минуту назад

Новости погоды: синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву

Lenta.ruиещё 2

В Москву бабье лето с высокой долей вероятности наступит с 20 по 25 сентября. Такие сроки возвращения теплой погоды в столицу назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его цитирует РИА Новости.

«20-25 [сентября] мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки», — сказал синоптик.

Он добавил, что до 15 сентября в городе ожидаются дожди, так как Москву будет «хлестать то одна, то другая фронтальная система».

Москвичам рассказали о погоде в сентябре

В освою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что москвичам в сентябре не стоит ждать классического бабьего лета. По его словам, погода в первый месяц осени не будет соответствовать многолетним значениям и окажется на один градус ниже нормы. Метеорологи прогнозируют на 10-20 процентов меньше осадков, чем положено.

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