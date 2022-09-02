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1 час назад

Водоемную башню XIX века на юге Москвы превратят в галерею с офисом

РИА Недвижимость

На юге Москвы планируется отреставрировать водоемную башню XIX века, превратив ее в галерею с офисом, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Водоемную башню XIX века превратят в галерею с офисом
Фото: mos.rumos.ru

Водоемная башня в 1-м Павелецком проезде имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Долгое время здание не эксплуатировалось и находится в неудовлетворительном состоянии.

Теперь реставрацию сможет провести частный инвестор – "Артли галерея", который в результате торгов по программе "1 рубль за квадратный метр" заключил с городом договор аренды башни на 49 лет.

"Реставрация должна занять не более двух лет. Башню планируется разделить на пять зон, в каждой из которых будут установлены выставки об одном из направлений компании. В верхней части сооружения расположится офис представительства компании", – говорится в нем.

В Москве с 2012 года действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

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