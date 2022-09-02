В Северном Измайлове выпал град. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший присланное подписчиком видео.
Автомобилист из машины запечатлел на камеру осадки и сильный ветер на востоке столицы.
«Меня засыпает градом», – прокомментировал он происходящее на улице.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода и временами дожди. Температура воздуха прогреется в столице до 14 градусов, вечером синоптики прогнозируют +11 градусов.
Ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Южно-Сахалинск.