В Северном Измайлове выпал град. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший присланное подписчиком видео.

Автомобилист из машины запечатлел на камеру осадки и сильный ветер на востоке столицы.

«Меня засыпает градом», – прокомментировал он происходящее на улице.

Сегодня в Москве ожидается облачная погода и временами дожди. Температура воздуха прогреется в столице до 14 градусов, вечером синоптики прогнозируют +11 градусов.