Москва полностью готова к отопительному сезону

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что столица полностью готова к отопительному сезону – все жилые дома и значимые социальные объекты Москвы были подготовлены в соответствии с графиком. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Пётр Бирюков сообщает, что сотрудники горхозяйства подготовили к грядущему отопительному сезону более 74 тысяч объектов. К ним относятся более 34 тысяч квартирных домов, почти 9 тысяч построек социальной сферы, а ещё 30,5 тысяч нежилых строений и административных зданий.

Подготовка к отопительному периоду стартовала ещё в мае, сразу вслед за отключением отопления. Она включает в себя тщательную проверку, тестирование и ремонт всех необходимых отопительных систем и оборудования. «В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей», – рассказал о подготовке Бирюков.

Кроме того, о подготовке к грядущему отопительному сезону отчитались сотрудники столичных коммунальных служб. Например, специалисты из «Мосводоканал» сообщили о 13 тысячах километров осмотренных водопроводных сетей, а также о ремонте 623 пожарных гидрантов и более 2,5 тысяч колодцев. Сотрудники «Мосгаз» отремонтировали более 2,2 тысяч километров сетей газопровода, из которых 43 километра пришлось реконструировать. Всего же коммунальные компании Москвы подготовили более 17 тысяч километров тепловых сетей и 10,5 тысяч тепловых пунктов.