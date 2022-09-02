Сервис Russpass подготовил спецпредложения для туристов ко Дню города

Ко Дню города цифровой туристический сервис Russpass подготовил для гостей столицы скидки и бонусы в отелях и ресторанах. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Список заведений, участвующих в акции, опубликован на специальной странице.
«К программе присоединились свыше 40 партнеров сервиса Russpass — столичные гостиницы и предприятия общественного питания. Их предложения станут приятным подарком для туристов, которые проведут День города вместе с москвичами. В некоторых кафе и отелях акция будет действовать не только в праздничные выходные, а в течение полутора недель — с 8 по 17 сентября», — рассказала Наталья Сергунина.
Так, отели предоставят клиентам скидки до 20 процентов. Чтобы воспользоваться праздничным тарифом, достаточно выбрать гостиницу, нажать кнопку «Забронировать», в открывшемся окне кликнуть «Посмотреть номера» и указать даты пребывания. Цены отображаются на странице спецпроекта уже с учетом скидок. Там же легко найти условия получения бонусов в кафе. Посетителей будут ждать комплименты от шеф-повара — горячее блюдо, десерт или напиток.
Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по Москве и другим городам России. В нем можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно 5,5 тысячи турпредложений по всем российским регионам.
Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует городской Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.
В этом году Москва отметит 875-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут 10 и 11 сентября. Для жителей и гостей города подготовили около 200 крупных событий: концертов, фестивалей, спортивных соревнований и других.