Сервис Russpass подготовил спецпредложения для туристов ко Дню города

Ко Дню города цифровой туристический сервис Russpass подготовил для гостей столицы скидки и бонусы в отелях и ресторанах. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Список заведений, участвующих в акции, опубликован на специальной странице.

Фото: mos.ru mos.ru

«К программе присоединились свыше 40 партнеров сервиса Russpass — столичные гостиницы и предприятия общественного питания. Их предложения станут приятным подарком для туристов, которые проведут День города вместе с москвичами. В некоторых кафе и отелях акция будет действовать не только в праздничные выходные, а в течение полутора недель — с 8 по 17 сентября», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, отели предоставят клиентам скидки до 20 процентов. Чтобы воспользоваться праздничным тарифом, достаточно выбрать гостиницу, нажать кнопку «Забронировать», в открывшемся окне кликнуть «Посмотреть номера» и указать даты пребывания. Цены отображаются на странице спецпроекта уже с учетом скидок. Там же легко найти условия получения бонусов в кафе. Посетителей будут ждать комплименты от шеф-повара — горячее блюдо, десерт или напиток.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по Москве и другим городам России. В нем можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно 5,5 тысячи турпредложений по всем российским регионам.