Нашествие голубей на Сретенском бульваре в Москве попало на видео

На Сретенском бульваре в Москве заметили нашествие голубей. Огромное количество птиц сняли на видео на тротуаре возле проезжей части. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На записи видно, что огромная стая городских голубей расположилась в пешеходной зоне и на близлежащем газоне. С чем связано такое нашествие пернатых, не уточняется.