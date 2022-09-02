Нашествие голубей на Сретенском бульваре в Москве попало на видео

На Сретенском бульваре в Москве заметили нашествие голубей. Огромное количество птиц сняли на видео на тротуаре возле проезжей части. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».
На записи видно, что огромная стая городских голубей расположилась в пешеходной зоне и на близлежащем газоне. С чем связано такое нашествие пернатых, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в столице был замечен двухголовый голубь-мутант. Птицу с полицефалией увидели в Котловке, при этом было заметно, что она не испытывает неудобств и спокойно прогуливается в поисках пропитания.