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43 минуты назад

Нашествие голубей на Сретенском бульваре в Москве попало на видео

Денис Фьючин

На Сретенском бульваре в Москве заметили нашествие голубей. Огромное количество птиц сняли на видео на тротуаре возле проезжей части. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На записи видно, что огромная стая городских голубей расположилась в пешеходной зоне и на близлежащем газоне. С чем связано такое нашествие пернатых, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в столице был замечен двухголовый голубь-мутант. Птицу с полицефалией увидели в Котловке, при этом было заметно, что она не испытывает неудобств и спокойно прогуливается в поисках пропитания.

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