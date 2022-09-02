Детеныш альпака родился на «Городской ферме» на ВДНХ

В семье альпака на «Городской ферме» ВДНХ родился детеныш, сообщила пресс-служба выставки.
«Пара альпака Педро и Дося, которая проживает на «Ферме» с момента ее открытия, стали родителями. Внешне малышка больше похожа на папу, унаследовав от него темную шерсть. Мама с дочкой уже вернулись в свой уютный вольер. Новорожденная альпака познакомилась с отцом и братом Пако. Детеныш питается исключительно материнским молоком. Девочка очень любознательная: проявляет интерес к людям и тому, что происходит вокруг. Как и все дети, любит прыгать, резвиться и принимать водные процедуры», - говорится в сообщении.
Посмотреть на новую обитательницу «Городской фермы» можно ежедневно, кроме понедельника, в будние дни - с 10:30 до 19:30, в выходные - с 10:30 до 21:30, напомнили в пресс-службе.