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56 минут назад

Детеныш альпака родился на «Городской ферме» на ВДНХ

Агентство «Москва»

В семье альпака на «Городской ферме» ВДНХ родился детеныш, сообщила пресс-служба выставки.

Детеныш альпака родился на «Городской ферме» на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пара альпака Педро и Дося, которая проживает на «Ферме» с момента ее открытия, стали родителями. Внешне малышка больше похожа на папу, унаследовав от него темную шерсть. Мама с дочкой уже вернулись в свой уютный вольер. Новорожденная альпака познакомилась с отцом и братом Пако. Детеныш питается исключительно материнским молоком. Девочка очень любознательная: проявляет интерес к людям и тому, что происходит вокруг. Как и все дети, любит прыгать, резвиться и принимать водные процедуры», - говорится в сообщении.

Посмотреть на новую обитательницу «Городской фермы» можно ежедневно, кроме понедельника, в будние дни - с 10:30 до 19:30, в выходные - с 10:30 до 21:30, напомнили в пресс-службе.

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