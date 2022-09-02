Москвичам спрогнозировали самый холодный день недели

Самым холодным днем недели станет пятница, 2 сентября. По данным Гидрометцентра России, температура в Москве опустится до 12-14 градусов, а в области до 10-15 градусов.

«Ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Ночь на субботу, 3 сентября, тоже станет самой холодной – 1-6 градусов. Днем немного потеплеет. В выходные дни в Москве и области ожидается 13-18 градусов, местами осадки и умеренный западный и северо-западный ветер.