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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам спрогнозировали самый холодный день недели

Мослента

Самым холодным днем недели станет пятница, 2 сентября. По данным Гидрометцентра России, температура в Москве опустится до 12-14 градусов, а в области до 10-15 градусов.

Москвичам спрогнозировали самый холодный день недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Ночь на субботу, 3 сентября, тоже станет самой холодной – 1-6 градусов. Днем немного потеплеет. В выходные дни в Москве и области ожидается 13-18 градусов, местами осадки и умеренный западный и северо-западный ветер.

Ранее сентябрь без классического бабьего лета москвичам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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