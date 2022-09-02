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1 час назад

Пассажиры МЦД совершили более 164 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК

ТАССиещё 2

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) с начала их запуска сделали более 164 млн бесплатных пересадок на Московское центральное кольцо (МЦК) и столичное метро. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры МЦД совершили более 164 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы, в том числе работаем над запуском следующих диаметров. Сейчас на первых двух диаметрах 22 пересадочные станции, с запуском всех пяти маршрутов количество таких пересадочных станций вырастет до 67, значит, возможностей для построения мультимодальных поездок станет еще больше", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что более 164 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК совершили пассажиры МЦД со дня запуска диаметров. За счет этого они сэкономили уже 7 млрд рублей.

В пресс-службе столичного департамента транспорта добавили, что единая бесшовная билетная система с бесплатными пересадками между разными видами городского транспорта позволяет пассажирам первых двух диаметров экономить на проезде до 50% при поездках по Москве и до 75% - по Подмосковью.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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