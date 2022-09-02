На Гоголевском бульваре открылась выставка «Москва - город мастеров»

Приготовить салат по рецепту лучшего повара, узнать у машиниста метро, в каком вагоне удобнее ехать в час пик, или получить совет гида, как организовать нескучную прогулку по городу, — все это и многое другое можно успеть сделать на открытии выставки «Москва — город мастеров». Экспозиция под открытым небом начнет работу 2 сентября в 10:00 на Гоголевском бульваре и будет доступна до 18 сентября включительно. На ней представлены портреты, советы, рекомендации, а также интересные истории и даже загадки настоящих асов своего дела — победителей и призеров конкурса «Московские мастера».

Фото: mos.ru mos.ru

Выставку разместили неподалеку от дома 29. В нее вошло 32 полотна — портреты и уникальные истории победителей и призеров конкурса профессионального мастерства. Повара и водители, слесари и машинисты электропоездов, специалисты по охране труда и экскурсоводы — все они не только делают город комфортнее и безопаснее, но и имеют собственные увлечения и секреты успеха, которыми готовы поделиться с москвичами. Всего на выставке можно увидеть портреты и узнать истории представителей 21 профессии.

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Автором фотовыставки стала Виктория Васильева, музейный работник-экскурсовод, призер конкурса «Московские мастера». Фотовыставка проводится при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В день открытия горожане смогут задать вопросы лучшему специалисту в области информационного моделирования зданий и сооружений, дежурному по станции метрополитена, водителю электробуса, работнику культуры, сотруднику музея, психологу, гиду-переводчику и слесарю по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования.

Водитель электробуса пригласит гостей выставки потренироваться в прохождении маршрута от точки А к точке Б в игре «Найди выход из лабиринта». Сотрудники метрополитена расскажут, какой вагон самый комфортный даже в часы пик и что делать, если вещи потерялись в подземке, а также предложат проверить свою эрудицию и собрать как можно больше слов, связанных с жизнью московского метро.

Те, кто не успеет на открытие, могут посетить выставку в другие дни. Многие экспонаты интерактивны и создают полную иллюзию живого общения. На плакатах есть QR-коды, перейдя по которым можно выполнить интересные задания московских мастеров, узнать индивидуальный рецепт шеф-повара — победителя конкурса или прослушать музыкальную подборку, составленную преподавателем в сфере искусств.

Конкурс «Московские мастера» проводится с 1998 года. Его учредители — Правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей). В 2022 году конкурс проходил в 25-й раз. В призовую группу традиционно отобрали 40 профессий.

«Конкурс профессионального мастерства “Московские мастера” проходит в нашем городе не первый год и пользуется большим интересом среди представителей десятков профессий. “Московские мастера” — не только прекрасная возможность для профессионалов проявить себя, но и узнаваемый бренд, призванный привлечь внимание к важным профессиям и рассказать о тех, кто своим ежедневным трудом делает наш любимый город комфортнее, современнее и безопаснее для каждого жителя», — рассказала ЕкатЕкатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Стать участником конкурса может любой желающий, независимо от трудового стажа. Ежегодно в нем принимает участие около 20 тысяч человек, представляющих свыше 1000 предприятий и организаций города Москвы. Ряд отраслей на конкурсе представлен как крупными брендами и ведущими компаниями, так и малыми предприятиями.

В этом году конкурс уже завершен. Торжественную церемонию награждения московских мастеров планируется провести 7 сентября в 16:00 в Московском международном доме музыки, традиционно в канун праздничных торжеств, посвященных Дню города.