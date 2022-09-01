Для жителей ТиНАО определили нового поставщика газа

Тарифы остаются прежними.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

С 1 сентября для жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) меняется поставщик газа. Тарифы при этом остаются прежними.

Жителям ТиНАО необходимо передать сведения о показаниях прибора учета газа по состоянию на 31 августа 2022 года в адрес АО «Мособлгаз». Это можно сделать по номеру телефона, адресу электронной почты, в личном кабинете клиента АО «Мособлгаз» или в платежных квитанциях.

Перечислить плату за газ, потребленный до 31 августа, а также за задолженности, если они есть, нужно на расчетный счет АО «Мособлгаз» до 10 сентября 2022 года. По вопросам переплаты можно обратиться в компанию с письменным заявлением о возврате денежных средств.

С 1 сентября жители ТиНАО будут передавать показания и оплачивать газоснабжение в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Это можно сделать в личном кабинете на сайте мойгаз.смородина.онлайн или с помощью мобильного приложения «Мой газ». Также заключить договор на поставку газа можно в письменном виде, для этого необходимо обратиться в любой абонентский участок компании. Собственникам частных домовладений перед заключением договора нужно предоставить действующий договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.