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50 минут назад

Затор из такси на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео

Денис Фьючин

На Кутузовском проспекте в Москве образовался сильный затор из такси. Множество машин скопились в одном районе и устроили серьезную пробку. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятую очевидцами видеозапись.

По предварительной данным, причиной крупного затора на одной из центральных столичных улиц мог стать сбой в системе заказов автомобилей, в результате чего водители массово съехались в один район, уточняет источник. Некоторые стоят в пробке уже не один час.

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