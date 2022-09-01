На Кутузовском проспекте в Москве образовался сильный затор из такси. Множество машин скопились в одном районе и устроили серьезную пробку. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятую очевидцами видеозапись.

По предварительной данным, причиной крупного затора на одной из центральных столичных улиц мог стать сбой в системе заказов автомобилей, в результате чего водители массово съехались в один район, уточняет источник. Некоторые стоят в пробке уже не один час.